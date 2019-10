Kui küsin, kas ta ise nimetab ennast rohkem muusikuks või kontserdikorraldajaks, vastab Aare Tammesalu: «Kuus päeva nädalas mängin ma tšellot ja pühapäeviti tegelen kontserdikorraldusega.» Tegelikult on need kaks poolust Tammesalu elus sedavõrd seotud, et neid üksteisest lahutada ei saagi.