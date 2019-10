Tellijale

Eesti jaoks on rahvastikuteema olnud alati väga oluline, mispärast on ka paljude valitsuste koosseisus olnud selle ala ministrid. Näeme ülesannetest, mida nad pidid täitma, kuidas aeg on 26 aastaga edasi läinud. Kui esimene rahvastikuminister pidi maha võtma etnilise kättemaksu» hirme, siis selle portfelli nüüdne hoidja tegeleb peamiselt perepoliitika oluliste nüanssidega.