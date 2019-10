Tellijale

Tallinna linnavolikogu fraktsioonide esindajad arutasid eile linnapea Mihhail Kõlvarti algatatud täiendavaid alkoholimüügi piiranguid ja laias laastus olid kõik selle poolt, et midagi tuleks ette võtta.

Linnapea plaan näeb ette lasteasutuste juurde 150-meetrise piiranguala kehtestamist. See tähendab, et alkoholimüügile spetsialiseerunud ettevõte ei tohi asuda koolidele, lasteaedadele ja teistele laste ja noortega tegelevatele asutustele lähemal kui 150 meetrit. Praegu peavad alkoholipoed asuma koolidest vähemalt 50 meetri kaugusel. Piirang ei laiene lasteaedadele. Nii on praegu näiteks Koplis ühe lasteaia vastas nii kasiino kui alkoholikauplus, sest praegused seadused seda ei keela.