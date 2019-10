Riina Solman: eestlaste osakaal rahvastikus peab tõusma

Kolleegid siseministeeriumist kinkisid rahvastikuminister Riina Solmanile esimesel tööpäeval ideaalperekonna nukud, mille poole püüelda – isa, ema ja kolm last. Kolmandat last soovib Eestis pool kahe lapsega peredest. FOTO: Mihkel Maripuu

Riina Solman on esimene rahvastikuminister pärast 2009. aasta masu kärpekava. Ta on aastaid pühendunud puudust kannatavate inimeste aitamisele – tema eestvedamisel pandi 2002. aastal alus Oleviste kiriku jõululõunasöökide traditsioonile, et kinkida ka kodututele inimväärsed jõulud. Kuna Solmani töökabinet siseministeeriumis asub kohe kiriku kõrval, õnnestub tal ehk ka ministritöö kõrvalt jätkuvalt heategevusse panustada.