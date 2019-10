Valitsusele meeldib põlevkiviõli eelrafineerimistehase ehitamine projekti nägematagi

Tellijale

«Valitsus on seda meelt, et õlirafineerimisetehas võiks tulla ja oleks üks alternatiiv, kuidas tulla välja põlevkivi otsepõletamisest ja väärindada põlevkivi,» sõnas eile keskkonnaminister Rene Kokk.

Esialgu oli valitsusel mõttes anda rafineerimistehase rajamiseks riigiabi korras tasuta kvooti. Esmaspäeval valitsuse energia- ja kliimakomisjoni istungil otsustasid ministrid kaaluda aga ka teisi variante. «Me mõtlesime, kuidas riik võiks sellest projektist ka tulu saada, mitte lihtsalt abi anda,» ütles majandusminister Taavi Aas. Nüüd on kaalumisel variant, et riik annab põlevkiviettevõtetele laenu ja teenib siis intressi pealt tulu. Ent kaalutakse sedagi, et äkki võiks riik hoopis üheks tehase omanikuks saada.