Nobeli kirjanduspreemia ootab segaduste aja lõppu

Neljapäeval, 10. oktoobril kell 14 avanevad Stockholmi kuningalossi vahetus läheduses asuva Rootsi Akadeemia saali valged uksed ning tehakse teatavaks järjekordne Nobeli kirjanduspreemia laureaat. Õigupoolest tuleb sügis tänavu teisiti, sest korraga tehakse teatavaks koguni kahe laureaadi nimi. Paljud Nobeli preemia kureerimisega seotud inimesed loodavad, et see teeb lõpu maineka auhinnaga viimastel aastatel seotud suurtele skandaalidele ning taastab selle kaduma kippunud väärikuse. Sündmuste käiku arvestades on siiski arvata, et poleemika jätkub mitmel põhjusel.