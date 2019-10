Tellijale

Eelmine nädal rabas meid kahe mõjuva kõnega ÜROs: Greta Thunberg ja Donald Trump. Raske on ette kujutada vastandlikumaid tüüpe. Veel vastandlikumad on sõnumid. Mõlemad löövad auditooriumi kiirelt kahte lehte – nende pooldajatest tulisemad suudavad olla üksnes vastased.

Eeskätt pean ma kõnelema Trumpist. See kõlab tema puhul koomiliselt, aga just sõnumiedastuses allajäänu väärib esiletoomist. Esiteks jäi ta meedias Thunbergi varju. Teiseks jäi tema sõnum ka iseenda varju, sest samal ajal lahvatas telefonikõne-skandaal, kus toru teises otsas oli Ukraina president. Aga isegi kui Joe Bideni kompromiteerimine sõltlasriigi abiga on osa sellest, kuidas Trump uut maailmakorda näeb, siis on see vaid suure pildi õnnetu detail.