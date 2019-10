Iga seitsmendal tööealisel ei ole püsivat ravikindlustust

Tellijale

Veel ei ole platvormitöö küll valdavale osale peamine sissetulekuallikas, kuid tõenäoliselt on see aina ulatuslikumaks muutuv töövorm.

Sotsiaalministeeriumi tellitud ja poliitikauuringute keskuse Praxis tehtud aastataguse analüüsi järgi on Eestis kuni 120 000 tööealist inimest, kellel 2017. aasta novembri lõpus puudus püsiv ravikindlustus. Kõigi nende elukoht on rahvastikuregistri andmetel Eesti. See omakorda tähendab, et igal seitsmendal tööealisel ei ole püsivat ravikindlustust.