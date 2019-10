Kaarel Ots: ainult elektriautoga sõites ja vähem liha süües kliimasoojenemist ei peata

Tellijale

Kliimamuutus aga tundub mingi seltskonna jaoks pigem mingi moodsa trendi kui tõsise probleemina ning vastakad seisukohad kalduvad sageli äärmustesse, kus ühed, sh mõne riigi juhid, eitavad kliimasoojenemist ettekäändel, et see on haip, nagu öko ja vegan. Teised, nt noored uuskommunistid marsivad plakatitega «Burn capitalism not coal!» (tõlkes «põleta kapitalismi, mitte kivisütt») tänavatel ja nõuavad ei tea vist isegi täpselt, mida.