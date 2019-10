Meid ähvardavad kosmosepommid

Nüüd, kui te seda lugu loete, on meist taas üks suur kõmakas mööda läinud. Mõne päeva eest, 3. oktoobril möödus Maast väga lähedalt 55 miljonit tonni kaaluv asteroid. Kui see oleks tabanud Eestit, tulnuks meid ajaloo arhiividesse kanda.

Astereoidi kokkupõrge Maaga. Kunstniku kujutluses on asteroid kõvasti suurem kui tõenäoliselt dinosaurused hävitanud taevakivi. Siiski on tõepäraselt kujutatud kuumust ja vaakumit. FOTO: Nasa/Don Davis/Swns

Kõigest mõne päeva eest Maast väga lähedalt möödunud asteroidi FT3 läbimõõt on 340 meetrit. Selle kokkupõrge meie planeediga vabastanuks umbes 2700 megatonni TNT ekvivalendis energiat. Et seda millegagi võrrelda, tuleb meenutada vesinikupommi Tsar Bomba, mis on seniajani kõige suurem inimese lõhatud pomm. Asteroidi kokkupõrge oleks võrdunud 54 Tsar Bombaga.

Kuigi asteroid FT3 pole veel planeeditapja, aga kui see kamakas kukuks Eesti peale, tuleks meid ajaloo arhiividesse kanda. Lõdisemiseks polnud küll suurt põhjust: kokkupõrke tõenäosust hinnati 1: 11 000 000 peale, ent see polnud null. Uuesti saabub see asteroid ohtlikku lähenemisse 2024. ja 2025. aasta oktoobris.

Surmaoht taevast