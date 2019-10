Tuuleenergia patiseis võib laheneda uute radaritega

Tellijale

Võitluses tuulikute ja kaitseväe radarite vahel võidakse veel sel sügisel astuda samm lahenduse poole, sest valitsus kaalub lisaradarite ostmist. Kuna praegu takistaksid tuulikud mitmes paigas radarite tööd, on mitmele arendusele pidurit tõmmatud. Tuuleettevõtjad on probleemile aastaid lahendust nõudnud ja sel esmaspäeval jõudis valitsuse kliima- ja energiakomisjoni lauale põhjalik ülevaade, kuidas seda lahendada.

«Ei ole turul olemas radarikindlat tuuletehnoloogiat ega tuulikukindlat radarit,» märkis kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Meelis Oidsalu eelmisel nädalal riigikogus avalikul koosolekul, kus arutleti tuuleenergia tuleviku üle. Just sellepärast nähaksegi lahendusena uute radarite ostmist. Oidsalu sõnul on praegu arutelu all kahe uue radari ostmine. «Radareid oleks vaja mitu, sest igal sensoril on kindel nägemisväli,» sõnas ta.