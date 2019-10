Tellijale

Väikeses saalis on nii eesti- kui ka venekeelseid laudkondi. Mõni põrnitseb üksinda enda ette, käsi ümber õlleklaasi. Üks mees koorib end laua taga paljaks – särk oli tagurpidi seljas. Kohvimasinast tulev värske kohvi jahvatamise lõhn annab aimu, et uus päev on koitmas, ja tööinimesed vaatavad toimuvat õlgu võdistades. Nii mõnigi Katariina baari klient on aga töö juba lõpetanud ning tulnud otse öövahetusest.