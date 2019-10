Evans soovib rallisse naastes taas koduradadel valitseda

Koduradadel MM-karusselli naasev Elfyn Evans on täis tahtmist ja ta võidunälg on äärmiselt suur. Lõuna-Walesist pärit 30-aastane rallimees on karjääri jooksul jõudnud mitu korda poodiumile, kuid seni ainus võit pärineb 2017. aastast, kui ta just Walesis konkurentidele alistamatuks jäi. Sel nädalavahetusel püüab Evans kodupubliku rõõmuks oma edu korrata.