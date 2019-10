Tartul väike edu – pluss kuus on parem kui null

Peatreener Priit Vene põrutas, et pluss kuus pole ikka päris null. «Minu meelest sai kokku kaks täitsa võrdset vastast. Korralik kehaarmee oli vastas, saime hakkama. Kui suudame teise samasuguse mängu veel teha, on kõik võimalik,» hindas tartlaste loots.

Samas võtmes möödusid ka kõik järgmised perioodid: esimesed minutid kuulusid vastastele, viimased kodumeeskonnale. Tähtis oli asjaolu, et tartlased ei lasknud tagasilöökidel end heidutada ega ühelgi väikesel mõõnal murda. Oluline oli esimese poolaja lõpp, kui kaitse tööle saadi ning 19:25 kaotusseis pöörati pika 19:6 spurdiga 38:31 eduks. Teisel poolajal oli rõõmustav tõdeda, et 22-aastased Hermet ja Valge suudavad enda õlule võtta liidrirolli.

«Mõned asjad tulid hästi välja, aga meil on ka palju parandamisruumi,» ütles Hermet. «Tänase emotsiooni pealt on hea edasi minna. Me ei andnud raskematel hetkedel alla, suutsime kaitses juurde panna. Mažeika oli pärast nelja vea tegemist tubli ja püsis lõpuni mängus, aitas rünnakut juhtida ja kaitses püüdsid teised teda aidata. Soomes peame lauapallid paremini kätte saama ja vabavisetel vähem eksima.»

Enda kolme tabava kaugviske kohta otsustavatel hetkedel tõdes Hermet, et muidugi on tore, kui endal hästi läheb, ent oluline on võistkonna võit ja asjaolu, et ta suutis sellesse oma panuse anda.