Tallinna Selver asub kõigutama kuldse trio hegemooniat

Kuid sel aastal püüab kolmikule kannale astuda suvel oluliselt täienenud Tallinna Selver.

Selveri meeskond on tüüri juurde toonud mehe Itaaliast – Alessandro Piroli. Kapten Karli Allik sõnas pressikonverentsil, et itaallasega ollakse väga rahul. «Treeneriga on väga vedanud, ta juhendab meid väga hästi. Uus loots meenutab käekirjalt endist koondise peatreenerit Gheorghe Cretut,» iseloomustas Allik.

Kui «kolme suure» juhendajad rääkisid kõik kui ühest suust, et Selver on sel aastal kõvasti juurde pannud, siis itaallane ise jäi pressikonverentsil tagasihoidlikuks. Värske tüürimees rääkis, et eesmärk on näidata parimat mängu, ja pidas konkurente siiski tugevamaks.

Valitsev Eesti meister Pärnu on hooaja eel nõrgenenud. Meeskonna komplekteerimine on läinud üle kivide ja kändude: Pärnu otsib endiselt kahte leegionäri. «Püüame leida meie nõudmistele vastavad mängijad, aga tõenäoliselt pole meil võimalusi väga häid pallureid palgata. Niikaua kui meil kahte puuduvat lüli paigas ei ole, pole mul põhjust meid esile tõsta ja konkurente ähvardada,» rääkis peatreener Avo Keel.

Paberil on kõige kõvemast puust Saaremaa ja Tartu vollemeeskond. Mullu Balti liiga võitnud Tartu tõi suvel meeskonda koondise sidemängija Kert Toobali. Võistkonnaga liitus ka aastaid Gheorghe Cretu kõrval välismaal töötanud Alar Rikberg. «Alaril on tipptasemel kogemus Euroopast. Mul endal on temalt palju asju õppida,» kiitis peatreener Andrei Ojamets abimeest.