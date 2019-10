Juhtkiri: ministril on kõik selge

Kahtlused on jaganud inimesed ja asutused kahte leeri. Erinevalt on reageerinud nii tarbijad, kaupluseketid kui ka riigiasutused. Lihtsustatult kokku võttes on veterinaar- ja toiduamet (VTA) öelnud, et avastatud on oht, terviseamet rõhutanud aga, et võimalik oht on vähetõenäoline ja pisikesegi riski olemasolus ei saa lõpuni kindel olla. Kahe sõnumi erinevus ei pruugi esimese hooga paista kardinaalne, aga keerukas olukorras on neil siiski väga erinev tähendus.