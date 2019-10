Segasumma mahetalu kasvatab põllul kommi

Pärnumaal Jaamaküla metsa vahel on juba neli aastat laiunud üsna isevärki põld. Eemalt vaadates tundub täitsa kartulipõllu moodi, aga lähemale minnes avastad, et taimed kasvavad maasika moodi reas mustal kilel. Tegu on Segasumma mahetalu maasikfüüsali põlluga.

Kuna suures koguses pole tootmispõllul keegi Eestis varem mahefüüsaleid kasvatanud, on talu noor pererahvas Triin ja Tanis Kulp pidanud kõik tarvilikud nipid ise katsetades selgeks saama.

Tanis meenutas, et ostis omal ajal selle koha sooviga, et ümberringi oleks piisavalt maad, kus tulevikus ettevõtlusega tegeleda. Millega, ses suhtes konkreetsed mõtted veel puudusid. „Siis leidsin hea naise, kes oli nõus minuga siia maale elama tulema,” muheles ta.

Kuna mõlemad olid linnas üles kasvanud, üks Põltsamaal, teine Kuresaares, polnud põllumajandusest suuri teadmisi ja nii läks Tanis end Olustverre täiendama.

Triin aga hakkas käima Räpina aianduskoolis ja iga kord koolist naastes olid peas uued ideed, mida ikkagi talu ümbritseva maaga peale hakata. Kuna maad ja algkapitali polnud palju, tuli teha panus millegi erilise peale. Lõpuks jäigi mõte füüsalite juurde pidama – see tundus ainulaadne ja teostatav.

Neli aastat katsetamist

Esimesel aastal pandi maha palju eri sorte, aga kõik ei osutunud siinses kliimas kõlblikuks ja saaki kogunes lõpuks üsna vähe. „Samas nägime ära, millised sordid sobivad ja ka erinevaid kasvatusmeetodeid proovisime,” seletas Triin.

Nüüdseks on valik langenud maasikfüüsali kasuks. Ehkki suurema viljaga Peruu füüsalit prooviti samuti kasvatada, oldi lõpuks sunnitud tõdema, et Eesti kliimas seda tootmispõllul kasvatada ei kannata.

Iga aastaga on nad suutnud saagi valmimisaega järjest varasemaks tuua, ka ilmad on soosinud füüsalikasvatust. „Peab oskama tegevust täpselt ajastada, et taimed kasvuhoones liialt pikaks ei veniks ja põllule ei saa enne öökülmade lõppu istutada,” rääkis Tanis.

Füüsalipõllul kasvavad taimed mustal kilel. Kui mari valmis saab, variseb see kilele ja sealt neid korjataksegi paari kuu jooksul. FOTO: Riina Martinson

Iga aastaga on taimede arv kahekordistunud ja tänavu oli maas juba 5000 taime. „Iga aastaga on meil teadmisi juurde tulnud ja tänavu oli esimene aasta, kus kõik külvatud taimed ka saaki kandma saime. Varem ikka venis mõni välja või võttis külm ära, aga tänavu saime kõik põllule ja kõik kandsid vilja ka,” rõõmustas Triin ja lisas, et järgmisel aastal on plaanis kasvuala veelgi suurendada.

Kui varem läks kogu saak, mis põllult tuli, kohe müügiks, siis tänavune hea saak on lubanud väikese laovaru tekitada. Tanis kinnitas, et mahefüüsalitel on Eestis piisavalt turgu ja inimeste huvi olemas. „Tihtipeale on nii, et mõni toit on kas maitsev või kasulik, aga füüsalis on need kaks asja kokku saanud,” märkis ta.