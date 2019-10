Martin Mölder: eesti keelest ei saa Eestis üle ega ümber

Eesti keel ja sellega seotud problemaatika ei kao avalikust debatist mitte kunagi, sest ühelt poolt on see eestlaseks olemise kõige olulisem tunnus ja teisalt on see mineviku koormat veel seni kandva Eesti jaoks tänapäeva voolavas maailmas paratamatult surve all, kirjutab TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder.