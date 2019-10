Tordimoele meeldib mini

Tellijale

Parasjagu lõpetab ta seal tordipritsiga ekleeride kreemitamise, et saata need pildistamisele – nende valmistamisõpetus läheb raamatusse, mis pühendub tema erilistele lemmikutele, prantsuspärastele makroonidele ja ekleeridele. Pärast tordimeistrite-väikeettevõtjate hulgas menukat «Torditeadust» saab see olema juba kondiitri teine kokaraamat.