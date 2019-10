Kui hõbe hakkab elama

Tellijale

Miljardid inimesed käivad ringi nutitelefonidega ja jäädvustavad nendega kõike, mis ette satub. Meie tegemisi jälgivad pidevalt lugematud turva- ja valvekaamerad. Maa satelliidiseire, astronoomilised ja mikrouuringud imevad ennast kõige tähelepanuväärse külge. Google Maps oma kõikjal vuravate fotoautode ja satelliiditoega on loonud kogu planeedist üksikasjaliku 3D-mudeli. Foto on surnud, aga temast on sündinud fotograafiline paralleelreaalsus – virtuaalsus, mis läbistab meie päriselu kõiki aspekte nagu eeterlik aur. Hõbe on muutunud aurustuvaks elavhõbedaks.