Mäluaparaadid on hakanud inimese mälu asendama

Nimi võib olla petlik. Tallinna Fotokuu algatajate Kadri Laasi ja Laura Tootsi sõnul on sellele mitu kuud kestvale kaasaegse kunsti biennaalile algusest peale olnud omane keskenduda mitte ainult fotodele, vaid ka teistele meediumitele ning kunstivormidele. Fotod on suhtes ülejäänud kunstiliikidega. Biennaali raames avatud suurnäitused eri galeriides on samuti omavahel huvitavalt põimitud.