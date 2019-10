Kalev Stoicescu: Kui Venemaa tunnistaks okupatsiooni

Tellijale

Tegemist on religioosse ja dogmaatilise konstruktsiooniga, mille tänapäevane Venemaa on pärinud stalinistlikult Nõukogude Liidult. Jossif Stalin on Venemaal uuesti suures aus. Tuleb välja, et Nikita Hruštšov oli omal ajal ideoloogiliselt progressiivsem kui tänapäevane Vladimir Putin. «Ketserid» – peamiselt eestlased, lätlased, leedulased ja poolakad – ei väsi kordamast, et Venemaa võidul on – peale Natsi-Saksamaa purustamise – ka võrdselt oluline varjukülg, mida Moskva igal võimalusel vihaselt eitab. Kremlile on velikaja pobeda nagu särav täiskuu, mõistagi eeldusel, et Kuu nähtamatut poolt ei ole lihtsalt olemas (kuna venemaalased seda ei näe televisioonis, ajalooraamatutes vm).