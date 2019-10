Tellijale

Ajahädas Boris Johnson näitas eile Briti parlamendis oma ettepanekuid kaitstes, et on mõne nädala taguse ajaga võrreldes sootuks paindlikum. Kui parlament uuris valitsusjuhilt korduvalt, kas esitatud ettepanekud on lõplikud, püüdis ta punaste joonte tõmbamist vältida. Briti meedia teatel on see tugev vihje valitsuse valmidusele ELile vastu tulla.