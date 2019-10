Tellijale

Metsa hektaritagavaras kajastub metsa juurdekasv kogu tema kasvuperioodi jooksul. Teadaolevalt on metsa kasv pidevalt paranenud, mistõttu ka hektaritagavarad suurenevad, seda eriti noorematel metsadel. Vanemate metsade puhul see nii ilmselt ei avaldu.

Seetõttu võib oletada, et tulevikus on sama vanad metsad suurema hektaritagavaraga kui praegu ja metsa tagavara vähenemine saab olema arvutatust väiksem, eriti siis, kui vaatame pikemalt tulevikku. Kui metsa kasvu paranemist arvesse võtta, siis võib eeldada, et raiel arvestuslangi järgi ja küpsusraiel (maksimaalne raie) väheneb metsa tagavara arvutatust vähem ning ühtlase raie korral jääb praegusega enam-vähem samale tasemele.