REPORTAAŽ. Mängurite neoonlinn tõi kohale sajad tuhanded

Tellijale

Rongiuksed avanevad septembrikuu palavusse ja ma valgun koos ülejäänud rahvamassiga perroonile nagu anumast välja voolav vesi. Rong oli seest meeldivalt jahutatud, kuid see oli topitud täis mahtuvuse piirini. Võimalikult palju inimesi korraga rongi mahutada on jaapanlaste erioskus ja Tallinna ühistranspordiga harjunud eestlane ei suuda võibolla ettegi kujutada, kui täis on võimalik üks rong panna, kui inimestega «Tetrist» mängida. Minu õhkõrn lootus pääseda massidest natukenegi eemale sureb sealsamas perroonil, kus ootavad ees eelmiselt rongilt tulnud sajad inimesed, kes pole veel rongijaamast välja pääsenud, sest piletiväravate juurde on tekkinud pudelikael. Isegi ülerahvastatud Tokyos ei juhtu iga päev, et rongijaamast välja saamiseks tuleb oodata hoone tühjenemist. September on Jaapanis palav kuu ja higiste inimeste vahel tunglemine lämbes õhus ei ole just kõige meeldivamate killast kogemus.