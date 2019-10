Tüdruku mõrvale eelnes aastatepikkune vaimne terror

Tellijale

15. aprillil 2018 kell kolm varahommikul heliseb Nikita (nimi muudetud) telefon. Tema sõber Artjom Dronikov (18) teatab, et vajab ootamatult öömaja. Sõber saabub korteriukse taha tund hiljem ja võõrustaja märkab, et saabunu sokid on verised. Külaline ütleb vaid, et oli öösel purjuspäi kakelnud, üksikasjadesse ei lasku. Kuna tal on seljas tumedad riided, siis Nikita ülejäänud verd tema jopel ei märka.