Uus elurajoon kerkib 21 aastat vanade lubade alusel

Kohalikele ei meeldi see, et ehitustööd algasid 1998. aastal kehtestatud, ehk 21 aasta vanuse detailplaneeringu alusel. Teiseks häirib inimesi see, et 2006. aasta otsust, millega pandi seal ehitustööd seisma ja klint kuulutati kaitsealaks mägi-kadakkaera, püstkiviriku ja aasnelgi Maarjamäe klindi püsielupaigana, on nüüdseks kõvasti leevendatud.