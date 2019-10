Valitsus hakkab erarahaga riiki ehitama

Tellijale

«Valitsuse soov on PPP-projekte näha. Me ei räägi ainult teedeehitusest, vaid soovime seda näha ka teistes valdkondades laiemalt,» sõnas peaminister Jüri Ratas eile valitsuse pressikonverentsil. Peale teeprojektide on fookuses ka hooned.

Siseminister Mart Helme ütles, et neil on välja pakkuda juba terve hulk projekte, mida avaliku ja erasektori koostöös ellu võiks viia. Ta tõi näiteks, et teoreetiliselt oleks eraraha toel võimalik välja ehitada kasvõi piir. «Piirirajatiste puhul on see üks alternatiiv, kui meil tekib ehitusvõimsustega probleeme, et võtame väljastpoolt, aga see on pigem teoreetiline variant. Esialgu loodame, et saame oma jõududega hakkama,» täpsustas Helme.