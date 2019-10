Milleks Achilleusele see kand?

Carolin Kuuskmäe noorteromaani „Ekraani taga“ peategelane Sara on nii lai leht, et 300+ lehekülge ei ole selle ärakirjeldamiseks üldse palju. Lugu, mis algab peaaegu et vaguralt ettekandjarolli ja kaheteistkümnenda klassi kodutöödega, paneb need triviaalsed tegevused aega säästmata väga mitteargisesse konteksti.