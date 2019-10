Ikka see eestlaseks olemise asi

Tellijale

Minu jaoks saabub iganädalane rõõm laupäeva hommikul, kui saan tegeleda just sellega, mis mind kunagi ajakirjanduse juurde tõi – esineda raadios. Kuku laupäevahommikutel saan teha veel üht asja, mis meeldib: vaadata ja käsitleda eri nurkade alt neid lugematuid niite, mis seovad Eestit muu maailmaga. Mida enam ma võõrastes maades ringi sõidan, seda enam tunnetan kaht asja: esiteks, kui hea, et on olemas koht, kuhu tulla tagasi – koju –, ja teiseks, kui tahame hästi elada, peame maailmas oma asju ajama väga targalt. Ja veel: kui oluline on meile väikese rahva esindajatena, et meid suures maailmas suurte masside keskel eestlastena üldse tähele pannakse.