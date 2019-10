EKI keelekool: miks kannavad naised läbivalt vaid pükse?

Tellijale

V-kesksõnast lähtub lt-määrsõna läbivalt: Iga relvarauda puuritav auk puuritakse relvaraua üht seina täielikult läbivalt; Läbivalt on sõna „pangaarve“ asendatud sõnaga „pangakonto“. Läbivalt-sõna näitab rohke kasutuse kõrval ka tähenduse avardumist, kuid öeldu mõttest arusaamine võib tekitada raskusi. Vahel tundub läbivalt olevat ülearune: Raamat on läbivalt illustreeritud Jüri Mildebergi illustratsioonidega. – Raamatu on illustreerinud Jüri Mildeberg; Töö peab olema läbivalt eestikeelne. – Töö peab olema eestikeelne.