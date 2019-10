Sõitis nelja hiirega kuningalossi ette

Tellijale

Teine küsimus on avastamine, mis ajastust muinasjutud pärinevad. Muinasjuttude alguspunktid võivad varieeruda tuhandeid aastaid. Vladimir Propp on näiteks leidnud, et tuntud muinasjutt „Hansel ja Grethel“ pärineb kõrgklassi keelust oma lapsi välja, eriti metsa saata. Kuid kõrgklass oli olemas juba neoliitikumi alguspäevil, seega võivad selle muinasjutu juured olla teab kui kaugel.

Siin ongi Merili Metsvahi teinud tänuväärset tööd. Tema koostatud kogumikus on 34 rahvaluulearhiivist pärit muinasjuttu, mis üles kirjutatud aastatel 1888–1950. Osa neist, nagu „Sõsara sõrmeluud“, on julmad, aga nagu koostaja õigesti märgib, on julmus muinasjuttude tänapäevastest versioonidest välja jäetud, sest need on suunatud lastele.