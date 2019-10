Tellijale

Nimelt suutis Parrot oma retoorilise võimekuse, avarate teadmiste ja karismaatilise karakteriga ära võluda noore keisri Aleksander I, kes oli tulnud 1802. aastal Tartusse tutvuma uue ülikooliga. Sellest saati pälvis Parrot õiguse anda keisrile nõu kõigis küsimustes, nii riiklikes kui ka isiklikes. See „tõerääkija“ positsioon oli üks valgustusajastu vilju, mida nii Vene keisrid kui teisedki suured valitsejad teadlikult kultiveerisid. Mitte ilmaasjata ei nimetatud Parrot’d keisri „väikeseks Voltaire’iks“.

Arvestades Parrot’ murrangulist tähtsust Eesti ajaloos, on õigupoolest üllatav, et tema elu polnud varem kohalike uurijate sügavamat huvi pälvinud. Seepärast tuleb olla ütlemata tänulik Epi Tohvrile, kes on mitme aasta jooksul Parrot’ tegemistesse süvenenud ja kirja pannud peaaegu 900 leheküljel lahti rulluva eludraama, mis ei jää põnevuselt palju alla Jaan Krossi „Keisri hullule“.