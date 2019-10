Aja auk: tantsumuusika sünd MTV vaimust

Tellijale

Omal ajal mängiti seda MTVs 15 korda päevas ja nii mõnegi jaoks on see üks neid lugusid, mida ta enam kunagi kuulata ei taha. Ühtlasi oli see lugu 1987. aasta oktoobri alguses teist nädalat Briti edetabeli number üks, tähistades sellisena esimest tantsupõrandatele või DJdele mõeldud loost saanud pophitti ja number ühte. „Pump Up The Volume“ koosnes umbes 250 sämplist ning vallandas mõneks ajaks sarnase meetodiga tehtud house-lugude buumi. Buumi peatse lõppemise põhjuseks oli esteetiline asjaolu, et lugudes kasutavad sämplid hakkasid liialt korduma ja muutusid üksluisteks. Nagu fenomenidega sageli, oli selle sünnilugu mõnevõrra kobavam, ent sellevõrra huvitavam kui lõpp-produkti ajalookivisse raiutud jälg.