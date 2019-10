Suurest kunstist ja spermaloikudest

Tellijale

Vesa-Matti Loiri (74) on tuntud ka paljudele eestlastele, peamiselt narmendava võrksärgi ja katkiste hammastega Uuno Turhapurona, pidevalt sigalakku juua täis lastesaadetejuhi Nasse-setä või Jean-Pierre Kuselana esitamas romantilist laulu „Naurava kulkuri“ („Naerev hulkur“). Seda kõike teavad ka soomlased, kuid vähemalt natuke vanemad neist teavad ka seda, et Loiri on oma elu jooksul olnud tõsiselt võetav teatrinäitleja, muusik, mitmekülgne sportlane ning veel mitmekülgsem napsi- ja naistemees – ühesõnaga, tal on, mida meenutada.

Vesa-Matti Loiri ei ole kirjutanud oma raamatut ise, selle on temaga koostöös üles tähendanud üks soome tuntumaid kirjanikke Jari Tervo, kelle teostest on eesti keeles ilmunud raamatud „Minu suguvõsa lugu“, „Troika“ ja „Layla“. Pärast mullu ilmunud teise tuntud kirjaniku Kari Hotakaise populaarset raamatut Kimi Räikkösest on see toonud moodi tuntud romaanikirjanike kirjutatud elulugude žanri.