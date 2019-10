Bretty Sarapuu: Eesti klantspildi taga mädaneb

Kiire läbilõike pealinna elu tegelikkusest annab trammisõit ning see, mis sõidukiaknast silma hakkab ja trammi tagaosast ninna imbub. Ja see kõik ei pruugi olla kena. Kui lennujaam, tramm ja kõrghoonetega ärikvartal võivad tunduda päris vahvad, siis peagi jõuab trammisõidul külaline lahmaka kaubanduskeskuseni. No hea küll, mõtleb ta, eks üks kaubanduskeskus linna ääres kulub ikka ära.