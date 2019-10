Tellijale

Eelmisel esmaspäeval tuli tal puhuda oma sünnipäevatordil kustu 70 küünalt. Hoolimata väärikast vanusest peaks see keskendumist ja kopsumahtu eeldav ettevõtmine olema suurmeistrile jätkuvalt jõukohane. Springsteen pole kitarri ja mikrofoni veel põõsasse visanud, vaid on kestvalt aktiivne ning mõneti üllatuslikult ka aktuaalne.

Suure hulga noorte inimeste radarile lennutas tema nime, näo ja loomingu tänavu suvel esilinastunud mängufilm „Blinded by the Light“, mille peategelaseks on Springsteeni muusika, täpsemalt selle positiivne mõju kahele 1987. aastal murdeiga läbinud Londoni satelliitlinna pakistani päritolu noorukile. Filmi stsenaarium põhineb tõestisündinud lool, mis avaldatud Sarfraz Manzoori 2007. aastal ilmunud autobiograafias „Greetings from Bury Park: Race, Religion and Rock’n’Roll“.