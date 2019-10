Juhtkiri: üheksa korda mõõda…

Kipub kehtima reegel, et mida ambitsioonikam ja mastaapsem on üks plaan, seda rohkem kaasneb soovitud muutustega ka ennustamatuid kõrvalmõjusid. Üldjuhul on selle ärahoidmiseks abiks üks korralik mõjuanalüüs, ehkki lõpuni pole võimalik ennustada mitte midagi. Kui aga aega (ega tahtmist) pole, peab pöidlad pihus lootma, et kõhutunne andis õige suuna. Seda õnne paraku alati ei jagu.