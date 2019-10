Välisinvestorid müüvad meie aktsiaid

Tellijale

Jaanuaris kerkis börsiindeks OMXT tervelt 6,8 protsenti, aga see oli ka ainus helge kuu. Kui esimeses kvartalis tõusis indeks tugeva jaanuari toel 6,2 protsenti, siis teises kvartalis vaid 1,3 protsenti. Suvekuudel ehk kolmandas kvartalis tabas indeksit koguni pooleteiseprotsendiline langus. Ainus tõusukuu oli kolmandas kvartalis juuni.

September on meie börsi ajaloos olnud kõige kehvem kuu, mil nii OMXT kui ka selle eelkäija TALSE on langenud keskmiselt 3,1 protsenti. 24 aasta jooksul on septembris börsiindeks langenud tervelt 17 ja tõusnud vaid seitse korda.