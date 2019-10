Swedbank on ülekaalukalt suurim Eestis tegutsev finantsinstitutsioon ning Balti riigid, eriti Eesti, on Swedbankile üks oluline turg. Eesti majandus ja Swedbank on nagu yin ja yang –​ üks ei saa teiseta ning lahutus oleks mõlemale ilmselt mitu korda fataalsem kui Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust.