Albaania ootab ELilt abi demokraatia ehitamisel

Nii Eesti president kui ka peaminister avaldasid teie visiidi käigus Albaaniale toetust liitumiskõneluste alustamiseks ELiga ning kahe nädala pärast peaks Euroopa Ülemkogu langetama otsuse. Kui suur on teie kindlus, et tulemus on Albaania jaoks positiivne?

Ma olen üldiselt optimistlik, et oktoobri keskel ees ootav otsus liitumiskõneluste avamise kohta ELi ja Albaania vahel on meie jaoks positiivne. Oleme Eestile ja Balti riikidele väga tänulikud selge toetuse eest. Nii et me ootame, et see otsus sünnib.