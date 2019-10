Kahe tera vahel

Nii oli sellest vähe tolku, et Simson oli kodutöö korralikult ära teinud nagu tubli viieline õpilane – tema ebakindlus peegeldas, kui keeruline näib tallegi korraga vastukäivaid eesmärke teenida. Vähemalt on eksam nüüd tehtud, mis siis, et napilt rahuldavale hindele. Tegelik enesetõestus seisab Simsonil aga alles ees ja pole mõtet eeldada, et küsimus, kelle poolel ta on, enam valjult ja vihaselt ei kõla.