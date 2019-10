Rahumeelne riigipea

Zelenskõi lubas sõja lõpetada. Sel nädalal Kiievi heakskiidu saanud nn Steinmeieri mudel näitab, et tal on tõsi taga. Kavatsus Donetskis ja Luganskis valimised läbi viia ja piirkondadele eristaatus anda tähendab mõne arvates survele järele andmist ja kapitulatsiooni, kuid Zelenskõi on veendunud: enne Vene vägede lahkumist ei juhtu midagi.