Tellijale

Jaanuaris selgus, et n-ö valel ajal sünnituspuhkusele jäävad naised peavad riigile tulumaksu juurde maksma. Mitu ametkonda lubas ebavõrdset olukorda lahendama hakata, kuid praeguseks on soojadest lubadustest järel vaid jahtunud õhk. Ainus, mida riik oskab sünnituspuhkusele jääjatele soovitada, on oma ämmaemanda kaudu skeemitada.