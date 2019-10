Tellijale

Euroopas toimuvate etappide osakaalu vähendatakse selleks, et suurendada rallihuvi üle kogu maailma. Nüüd toimub 14 etapist koguni kuus väljaspool Euroopat ja see on tekitanud ralliringkondades eri arvamusi. «Rallisarja globaliseerimiseks ei leidnud me teist võimalust, kui viia veelgi enam võidusõite üle maailma,» ütles Rahvusvahelise Autoliidu ralliosakonna direktor Yves Mutton. «Ma olen väga rahul meie strateegiaga, mis toob MM-sarja tagasi legendaarsed sõidud nii Kenyas kui ka Jaapanis. Need loovad ideaalse tasakaalu ikooniliste rallidega, mis toimuvad Euroopas,» lisas ta.