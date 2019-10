Mis juhtus Utoopia külas tegelikult?

Vald ja ohvriabi mõistavad, et trauma on sügav ning ohver tuleb viia psühhiaatriakliinikusse ravile.

On tajuda süüdistavat suhtumist. Ema kutsub lapse ametnike ette ja palub tal rääkida, mis temaga juhtus. See selgelt alandab teda. Lastekaitsetöötajad paluvad lapse rahule jätta.

Paraku ei saa ta kodus vajalikku abi. Vanemad räägivad lapsega toimunust häirivalt kõhklematult ja avatult. Kasuisa küsib ametnikelt muuhulgas, kui palju on võimalik juhtunu eest kahjutasu saada ning kui kiiresti see summa välja makstakse.

Laps on kord endassetõmbunud, kord hirmul ning nutab vahetpidamata. Ilmselgelt on ta temaga juhtunust ülimalt häiritud.

Kuu pärast seda, kui kümneaastase lapsega oli juhtunud ilmselt midagi kohutavat, tahavad vallaametnikud kindlad olla, et temaga on pere keskel viibides kõik korras. Paraku ei ole.

Perega töötanud ametnikud kinnitavad, et pereni on väga raske jõuda. Justkui müür on ümber. «Neil oli vahepeal kaks tegevusjuhendajat, aga nad loobusid sellest teenusest,» ütles lastekaitsespetsialist.

«Kõik on vale!» ütles selle väite peale Postimehele ema, kelle sõnul on peres esinenud küll probleeme, kuid vägivalda mitte. Ta lisas, et politsei on neil käinud ainult seepärast, et kasuisa ei kannatanud lapse nuttu ja kutsus politsei.

Kuigi arvukad peretuttavad arvavad, et need külastused toimuvad asjatult ja ametnikud on lihtsalt kiuslikud, leidub ikka ja jälle neid, kes on olnud sunnitud valima numbri 112, sest majast kostev kära tõuseb liiga suureks.

Juuli 2019. Lastekaitseametnikud külastavad kodu kohas, mida nimetagem siis meiegi, nagu tegi seda «Kuuuurija», Utoopia külaks. Nad on sedasama maja külastanud juba kuus aastat. Seal pole käinud mitte ainult vallaametnikud, vaid ka politsei ning sotsiaalkindlustusameti (SKA) spetsialistid. On olnud põhjust.

Politsei kahtlustab tõepoolest, et ilmselt on ühes Eesti väikeasulas aset leidnud kümneaastase lapse seksuaalne väärkohtlemine. Vahi alla on võetud 70-aastane mees. Seesama laps eraldati tõesti emast ja kasuisast.

Selle loo traagilisi asjaolusid on keeruline, peaaegu võimatu avalikkusele avada. Esiteks delikaatsuse tõttu, teiseks on valla töötajate käed seotud – nad ei saa juhtumit kommenteerides üksikasjadesse laskuda käimasoleva kriminaalmenetluse tõttu. Kuid räägime siiski faktidest, mida saab välja öelda.

Juhtumiga töötanud ohvriabispetsialisti sõnul ei olegi sellises loos häid lahendusi. «Võin täiesti julgelt öelda, et kui sain teada lapse seisundist, poleks ma teda kindlasti sinna koju jätnud. See oleks võinud lõppeda halvimaga. Laps vajas ravi, aga vanem ei andnud konkreetset seisukohta lapse arstile viimise kohta.»

Kolm nädalat hiljem tulevad lastekaitsetöötajad kannatanule järele. Vahepeal tehtud kodukülastus näitas, et perekond lapsele abi ei otsi ja pigem keeldub koostööst spetsialistidega. Selle aja jooksul, mil last haiglasse valvearsti vastuvõtule viidi, helistas ema talle mitu korda. Ta ägestus ja hakkas lapse peale karjuma. Seepeale võttis ohvriabispetsialist lapselt telefoni ja püüdis ema rahustada ning olukorda selgitada.

Kaks kohtuastet nõustusid

See on kõik, mida praegu saame öelda. Detaile on veel, kuid neisse laskuda ei ole võimalik. Lühidalt öeldes on vallavalitsus ja SKA veendunud, et kodu pole lapsele turvaline.

Teha tuli vastuoluline otsus. Lastekaitseametnikud ja SKA peaspetsialist tegid avalduse laps ajutiselt perest eraldada, et ta saaks segamatult ravi. Ilma kohtuotsuseta saab seda teha 72 tunniks. Pikemaks ajaks lapse perest eemaldamise otsustab kohus. Seega ei saa protsess käia vallaametnike suva järgi.

Utoopiaks nimetatud valla politsei juhtivuurija rõhutas, et sellised otsused ei sünni kulli ja kirja visates. «Lastekaitsja teeb taotluse, mis ei ole õhust võetud, vaid mille juures arvestatakse ka ohvriabi ja politsei hinnangut. Selle taga peab olema kartus, et lapse elu ja tervis on ohus,» lausus ta. «Ja sellistel juhtudel kuulab kohus ära ka nii ema kui ka lapse,» lisas lastekaitsespetsialist.

Tartu maakohtusse saabubki vallast vastav taotlus. Kohtunik tutvub detailselt pere kurva looga ning temagi leiab sama: laps tuleb perekonna juurest ajutiselt ära viia. «Vanem ei suuda käesoleval hetkel olukorda kontrollida, last aidata ja tagada, et laps oleks turvalises keskkonnas,» seisab kohtumääruses.

Kohtuotsusega sai ajutiselt eestkostjaks ehk lapsevanema õigused kohalik vallavalitsus. See ei jää nii igavesti, vaid maksimaalselt pooleks aastaks. Oleneb sellest, kuidas kulgevad ravi ja kriminaalmenetlus.

Lapse ema ütles Postimehele, et ei mõista kohtuotsuseid, mis ütlevad, et ta lapsel on mujal parem.

Saates oli kuulda nutvat last, kes tahtis koju. «Iga lapse koht on tema kodus. Selle kohta öeldakse, et parem kuri kodu kui hea küla. Igale lapsele on just tema kodukeskkond normaalsus, ükskõik, mis temaga seal tehakse,» lausus uurija.