ANALÜÜS. Poola valik mõjutab Eesti julgeolekut

Tellijale

See on koht, kus poolakate mälus ärkab Teise maailmasõja kogemus: nad võitlesid võitjate poolel, aga loovutati lõpuks Moskvale. «Kuigi enamik rahvast on uhke selle üle, et me esimestena võitlusse läksime, ei osutunud see Poolale kasulikuks,» tõdeb Świerczyński.