Monika Heleene Pärt: Haridusvisioon näeb ette õpilaste ja õpetajate imelist muutumist

Tellijale

Selline proportsioon loob mulje, et vankumatult liigutaksegi sinnapoole, et kool on koht, kus valmistatakse inimesi ette tööturule suunduma. Ega see ju olegi vale, sest iga inimese eneseväärikuse jaoks on tähtis leida rakendus ja olla kasulik. Probleem on pigem kallutatuses. «Õppimisel keskendutakse enam oskuste omandamisele ning valmisolekule ja oskusele õpitut (iseseisvalt) rakendada, mitte üksnes teadmiste omandamisele.» See lause loob mulje, et teadmised on teisejärgulised. Rõhutada tuleks aga teadmiste ja oskuste võrdväärsust, üks ilma teiseta on mõttetu.