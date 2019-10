Müstilise maailma dekodeerimine

Tellijale

Päris filmi tegemise alguses, kui film ei olnud lõplikult paigas, sõitis Tõnis Ameerikasse, kus pidi kohtuma ka Lendava Kotkaga. Arutlesime pikalt, kas peaks ka sinna filmima minema. See kõik tundus oluline, kuna Tõnis oli just salvestanud loo «Kondor» ega teadnud ise ka, miks tal selline lugu tuli. Tõnis kahtles, kui kohane seal ikkagi filmida oleks, ja jätsime reisi ära.

Pärast rääkis Tõnis, et oli seal kuskil kanjonis olnud koos Lendava Kotkaga ja laulnud «Kondori» laulu ja päris kondorid tulid nende kohale lendama. Tol hetkel oli tunne, et küll on kahju. Millised kaadrid jäid filmimata! Aga pärast lahenes filmis sama teema teisel huvitaval moel.