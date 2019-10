Kristi Vinter-Nemvalts: Poolel teel visioonist strateegiani

Tellijale

Visioonidokument «Tark ja tegus Eesti 2035» on paljude uuringute ja analüüside kõrval vaid üks uueneva haridusstrateegia allikas, kuid visioon ei ole kaugeltki valmis strateegia. Visiooni koostamisele kui esimesele etapile on järgnenud ja järgneb rohkelt arutelusid töö- ja huvirühmadega, kus kaalutakse kõiki visioonidokumendi ideid ning arutletakse ka vajakajäämiste ja takistuste üle. Eesmärk on leida võimalused, et viia ellu see, millisena soovime haridust nüüdisaegsete teadmiste ja analüüside valguses 15 aasta pärast näha. On igati mõistetav, et visioon hõlmab nii realistlikumaid kui ka lennukamaid ideid. Latti madalale seada pole kindlasti mõistlik ega otstarbekas.